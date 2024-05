Zenless Zone Zero ya tiene fecha de lanzamiento

Durante los últimos años, Hoyoverse se ha posicionado como una de las compañías de China más importantes a nivel mundial, al menos en la industria de los videojuegos. Títulos como Genshin Impact y Honkai: Star Rail han demostrado un gran potencial. Ahora, por fin se ha revelado cuándo es que la siguiente entrega del estudio, Zenless Zone Zero, estará disponible.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que Zenless Zone Zero estará disponible en PlayStation 5, PC y dispositivos móviles el próximo 4 de julio de 2024. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Zenless Zone Zero se lanza oficialmente en todas las plataformas el 4 de julio. Esperamos encontrarnos con usted en Sixth Street cuando se le conceda la entrada a New Eridu”.

