Nuevo PlayStation Showcase estaría en camino pronto

Estamos ante un año de sequía en PlayStation Studios, dado que no se planean lanzar videojuegos creados por parte de los estudios propiedad de Sony, por lo que al menos en estos seis meses que restan del 2024 no habrá nada de Insomniac Games, Naughty Dog, Santa Monica, entre otros. Sin embargo, eso no significa que no nos vayamos a preparar para el 2025, y esto podría estar encaminado hacia un nuevo evento que no se trata de los State of Play, sino algo de mayor magnitud.

De forma reciente han surgido rumores que la empresa de juegos estaría planeando un PlayStation Showcase, en el cual finalmente veremos en qué están trabajando después de muchos meses de silencio. La información viene directamente del usuario Lunatic Ignus, quien ha acertado de forma reciente con el nuevo tráiler de Black Myth: Wukong, del cual dijo se estrenaría pronto. Y ahora menciona que en el mes de septiembre se llevaría la presentación de Sony con exclusivos y entregas de terceros .

September. — Lunatic Ignus (@ignusthewise) May 27, 2024

Vale la pena mencionar que tener un Showcase de PlayStation lleva toda la lógica del mundo, después de todo se han dado rumores de que se va lanzar la supuesta edición Pro de PS5, a eso se suma que Naughty Dog ya debe mostrar lo que tiene como próximo proyecto, pues de forma reciente salieron a dar muchas entrevistas. Sin embargo, se están saliendo del marco donde salen todos los anuncios, es decir, verano de 2024, por lo que entra en duda si podrían mover hasta septiembre la transmisión.

Vía: Wccftech

Nota del editor: Ya es momento de tener otro de esos eventos, pues desde que se dio un vistazo profundo a Spider-Man 2 no hemos tenido más sobre la marca. Ya que nos muestren de forma oficial Wolverine, después de todo ya hay un montón de gameplay filtrado en línea.