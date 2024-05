Encuentran arma desconocida en Elden Ring

Dentro de aproximadamente un mes Elden Ring recibirá un segundo aire con la expansión de Shadow of the Erdtree, el cual se presume como un viaje a tierras inexploradas que los jugadores tendrán el gusto de pisar y a la vez, encontrar nuevos monstruos para derrotar. Y mientras esto pasa, quienes siguen probando la entrega vainilla están descubriendo cosas que la mayoría no, revelando de forma reciente un arma que tal vez se dejó pasar desapercibida por los menos avispados.

La espada lleva el nombre de “Hoja llameante del Monje”, a la cual se le considera una de las más raras dentro del todo el videojuego, y eso se debe a que hay un solo enemigo que puede otorgarla una vez vencido, pero el hecho es que su porcentaje de aparición es del 4%, cantidad bastante baja. Sin embargo, es posible que muchos no la quieran debido a que el boost de poder no es tan grande para partes más avanzadas del juego, a pesar de que no es nada sencillo conseguirla.

Aquí la puedes ver:

Dentro de la publicación original del usuario en la plataforma de Reddit, ha comentado que después de 500 horas de juego, logró descubrirla y eso es porque solamente se puso a farmear Monjes de la Llama Negra, lo cual llevaría a que eventualmente soltaran la recompensa. Sin embargo, eso lo hacía con el único objetivo de subir niveles, no conseguir nada en particular, pero al final le llamó la atención que nunca había escuchado sobre este objeto.

Además, como ya mencionamos, es posible que los usuarios no coleccionistas quieran pasar de ella, dado que ocupa un espacio significativo en el inventario, y cualquier peso extra que tenga el personaje puede hacer que sea más lento el atacar.

Recuerda que Elden Ring: Shadow of The Erdtree llega el 21 de junio para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Nota del autor: Ya casi es el día en el que muchos usuarios volverán a este juego de FromSoftware, no sorprendería que el DLC sea nominado entre lo mejor del año, tal vez no en juego, pero sí en mejor RPG o algo similar.