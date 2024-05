Nueva función de YouTube te castiga si usas el bloqueador de anuncios

Desde hace algunos años la gente se ha acostumbrado a utilizar herramientas en los buscadores de internet que permiten bloquear los anuncios, mismos que pueden aparecer en manera de banners en las páginas o al lado de videos, los cuales consumen mucho la RAM de la computadora. Sin embargo, quienes los colocan viven de hacer eso, y YouTube es una de esas compañías, tratando de poner trampas para quienes usen estas extensiones en su plataforma de videos gratuitos a cambio de comerciales.

Muchos usuarios han llegado a reportar que la página se porta de manera inusual si el usuario utiliza el bloqueador, pues de la nada los videos se adelantan, además de no permitir a la gente regresar el video o pausarlo en ciertos casos que arreglan mágicamente cuando desactivan la herramienta. También comentan que los materiales se reproducen sin sonido o por el contrario, que la imagen se congela pero el audio continua y el metraje regresa hasta que pausan y activan reanudar.

Acá uno de los ejemplos compartidos en Reddit:

En los últimos años, YouTube ha intensificado su batalla contra los bloqueadores de anuncios, una tendencia que afecta significativamente sus ingresos por publicidad. Como una de las plataformas de video más grandes del mundo, YouTube depende en gran medida de la publicidad para mantener su modelo de negocio y continuar ofreciendo contenido gratuito a los usuarios. Sin embargo, el uso creciente de bloqueadores de anuncios ha obligado a la empresa a tomar medidas más estrictas para asegurar sus ingresos.

La estrategia de YouTube ha sido objeto de debate. Algunos argumentan que las medidas son necesarias para mantener la viabilidad económica de la plataforma y apoyar a los creadores de contenido. Otros creen que estas acciones pueden ser vistas como coercitivas y que deberían encontrar un equilibrio que no afecte negativamente la experiencia del usuario.

El futuro de los bloqueadores de anuncios en YouTube está en constante evolución. La plataforma seguirá desarrollando nuevas estrategias para minimizar el impacto de estos bloqueadores mientras trata de mantener una experiencia de usuario aceptable. La promoción de Premium y la mejora de la relevancia de los anuncios son pasos en esta dirección.

Vía: Reddit

Nota del autor: Me ha tocado experimentar estas cuestiones, dado que por raras cuestiones cuando pongo un video se alenta mucho la reproducción, y me he preguntado si no será mala idea pagar el premium, después de todo es la plataforma que uso más.