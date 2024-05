Gracias al poder de las Esferas del Dragón, el concepto de la muerte en Dragon Ball no tiene un gran peso. Esto lo vimos con Krillin, Goku y Vegeta, quienes regresaron a la vida de diferentes formas. De esta forma, muchos se han preguntado por qué no se hizo lo mismo con Gohan, el abuelo del protagonista, y el anime nos ofrece una respuesta.

Aunque la idea de revivir al abuelo de Goku fue propuesta en el anime, y no en el manga, se logró ofrecer una respuesta aceptada por los fans. En el capítulo 76 de la adaptación, Gohan y su nieto se reencuentran, esto para celebrar el matrimonio con Milk. Aquí fue propuesta la idea de revivir a Gohan, pero este personaje no aceptó, puesto que estaba contento con su vida en el más allá. Esto fue lo que respondió Gohan:

“Es maravilloso estar en el mundo de los muertos. Hay muchas cosas buenas, se está muy bien”.

Si bien esta no fue la última vez que Goku y Gohan se vieron, sí marcó un avance sustancial en el desarrollo de nuestro protagonista, y dejó en claro que no todos los personajes de este universo tenían que regresar de alguna forma y otra. En algunas ocasiones alguien llega al final de su camino, y eso es todo. En temas relacionados, se filtra la fecha de lanzamiento de Dragon Ball: Sparking! Zero. De igual forma, One Piece supera las ventas de Dragon Ball.

Nota del Autor:

El revivir a Gohan hubiera sido una mala decisión que hubiera arruinado uno de los mejores momentos en toda la serie. Sin embargo, no niego que sería interesante volver a ver a este personaje en un futuro.

Vía: Mein-MMO