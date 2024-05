Nueva presentación de Silent Hill para esta semana

Nos encontramos a solo unos días de que comiencen los eventos de verano. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que Konami tiene pensado llevar a cabo una nueva presentación especial enfocada en Silent Hill, la cual podrás disfrutar esta misma semana.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Konami ha confirmado que el próximo 30 de mayo, a las 4:00 PM (hora del Pacífico), o 5:00 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo una nueva emisión del Silent Hill Transmission, y podrás gozar de este evento en el canal de YouTube oficial de esta serie.

Consider this your invitation letter to Silent Hill. ✉️

Tune in May 30 at 4 p.m. PDT to our SILENT HILL YouTube channel for the second installment of the #SILENTHILL Transmission where we'll share game updates, a deeper look at the film, and new merch.#SILENTHILL pic.twitter.com/5RHc2nGUWB

— Konami (@Konami) May 27, 2024