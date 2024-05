Se filtran imágenes de Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Estamos a un mes de que el mundo se vuelva a sumergir dentro del universo de FromSoftware, pues Elden Ring: Shadow of The Erdtree es uno de los contenidos adicionales más esperados de los últimos años, y eso se debe a que pinta para expandir el mapa gigante de la manera que nadie espera. Sin embargo, hay gente que ya está desesperada por hacer la descarga, y mientras eso pasa, ya se han filtrado algunas imágenes que pueden molestar a quienes no quieren saber nada hasta llegar al día de salida.

Las revelaciones que se han dado no hablan nada de cuestiones de historia ni tampoco nuevos enemigos o jefes, sino entornos que el usuario podrá explorar con total libertad, y que claro, son totalmente inéditas para dejar atrás el espacio que ya se aventuró en la versión vainilla del 2022. Por lo que quienes las encuentren por accidente no se echarán a perder la experiencia que próximamente se une a las consolas y también la computadora.

Acá las puedes ver:

Recuerda que Elden Ring: Shadow of the Erdtree se lanza el 21 de junio para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Incluso hay una edición especial en camino o una versión de juego del año que incluye un código para bajar el DLC.

Vía: Insider GAming

Nota del autor: Será una sensación cuando este DLC se ponga a la venta, y podría ser que hasta nominen a mejor RPG del año la aventura. En su tiempo The Witcher 3 hizo lo mismo con su expansión, por lo que no sorprendería que también pase.