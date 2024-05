La oferta de PlayStation en PC sigue creciendo. Algunas de las mejores experiencias que en el pasado solo se podían jugar en las consolas de Sony, ahora están al alcance de millones de jugadores. Este no fue un proceso de la noche a la mañana, y hubo un par de tropiezos, pero es incuestionable el hecho de que los últimos ports nos ofrecen un alto nivel de calidad y personalización. Hace unos días llegó Ghost of Tsushima: Director’s Cut a Steam y, una vez más, Nixxes Software estuvo a cargo de llevar la experiencia de Sucker Punch a un nuevo público, y puedes conocer más sobre esta entrega aquí. De esta forma, pase los últimos días jugando esta nueva versión del título que llegó al PS4 hace cuatro años, y aquí te digo cómo está.

El pasado 16 de mayo por fin llegó Ghost of Tsushima: Director’s Cut a PC, y tengo buenas noticias. Lejos han quedado los días del caos que fueron los lanzamientos de títulos como Horizon Zero Dawn y Days Gone. Nixxes Software ha hecho un gran trabajo, y considerado lo que lograron con Horizon Forbidden West en marzo, han encontrado una forma de homogeneizar el apartado técnico y la experiencia de los usuarios.

Antes que nada, es importante mencionar que en estos momentos cuento con una laptop de Asus con 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA 3050 con un procesador intel i5, lo cual la posición por arriba de las especificaciones mínimas que se necesitan jugar Ghost of Tsushima: Director’s Cut en PC, pero solo un poco por debajo de los requerimientos recomendados para disfrutar de esta experiencia en todo su esplendor. Es decir, es hardware de gama media. Aun así, puedo asegurar que mi experiencia fue positiva, incluso superando lo que viví con Horizon Forbidden West.

Ahora sí, con la homogeneización del apartado técnico, me refiero a que Nixxes Software ha logrado crear parámetros estándar en sus ports, logrando que la experiencia de personalización, y todas las herramientas a nuestra disponibilidad sean las mismas entre cada juego. Claro, el motor gráfico y el hardware de cada usuario son factores que van a determinar qué tan bien funciona cada apartado a nuestro alcance, pero esto reduce la presión en los desarrolladores, y permitirá que los juegos de este tipo salgan mucho más rápido.

Comenzado con el apartado visual, Ghost of Tsushima ya era un juego impresionante, tanto en PS4 como en PS5, y en PC vemos un trabajo de mucha calidad que, con el equipo correcto, puede superar a lo visto originalmente en 2020. Lo que más me sorprendió en esta ocasión es que, a diferencia de mi experiencia con Horizon Forbidden West, no tuve que modificarle mucho al juego para tener un rendimiento óptimo.

Desde el primer instante jugué con las opciones predeterminadas en alto, y si bien el frame rate llegaba a caer por debajo de los 30fps, esto solo sucedió en zonas con mucho follaje o en los pequeños pueblos que encontramos a lo largo de Tsushima. No fue una experiencia perfecta, pero tampoco fue un gran problema y, visualmente, las texturas, oclusión ambiental, sombras y todo lucía perfecto. Junto a esto, también probé con las opciones en un punto medio, en donde el frame rate se posicionaba, usualmente, en 40fps, y las caídas por debajo de los 30fps eran muy raras, aunque sí llegaban a pasar ocasionalmente.

El único detalle que pude notar, es que las sombras actuaban de forma extraña. Mientras juegas, algunas zonas son demasiado oscuras, y las sombras en ciertos objetos comienzan a parpadear, algo que es muy notorio. En el caso de algunas cinemáticas, específicamente las que son pre-renderizadas, esto se puede notar en la cara de los personajes, lo cual espero que sea solucionado en un parche futuro.

Claro, si tu hardware no te permite correr con las opciones predeterminadas, siempre puedes modificar cada apartado posible para crear una experiencia que sea óptima para ti. Aquí nos encontramos una vez más con el DLSS, o la Tecnología del Supermuestreo de Deep Learning, la cual está enfocada en proporcionar el mejor rendimiento posible sin gastar tantos recursos de la PC. Ghost of Tsushima: Director’s Cut permite que el frame rate esté fijo a 30fps, 60fps, y hasta 144fps, claro, con posibles caídas dependiendo de lo que tengas activado. Sin embargo, también es posible elegir una opción en la cual el DLSS se encargue por completo de este apartado, y optar por darle un enfoque al rendimiento, la calidad visual, o encontrar un punto medio entre estos dos. Como siempre, el resultado final dependerá por completo de tus componentes.

Una vez más, el soporte para el DualSense se incluye en este port, y es un trabajo muy bien logrado. Lo que más me llamó la atención es el hecho de que el pad del control funciona justamente como su contraparte de PlayStation. El único detalle es que la integración con los triggers adaptativos se tiene que configurar, y no es algo que venga por default en Steam.

Lo que más me llamó la atención en esta ocasión, es lo bueno que funciona el port desde el primer momento en que inicias la aventura. Incluso con mi equipo, fui capaz de disfrutar de Ghost of Tsushima: Director’s Cut con un buen rendimiento sin muchos inconvenientes. A diferencia de Horizon Forbidden West, en donde tuve que experimentar hasta encontrar con las opciones que mejor me funcionaban, esto no sucedió con el trabajo de Sucker Punch, y pude enfocarme en lo más importante, disfrutar de esta fantástica aventura de principio a fin.

Si no cuentas con un PlayStation 4 o PlayStation 5, tienes que jugar Ghost of Tsushima: Director’s Cut en PC. Esta versión no solo incluye la experiencia base, sino la expansión de Iki Island, así como el multiplayer de Legends. En este apartado, el juego requiere de que uses una cuenta de PlayStation Network, pero si solo te enfocas en el apartado de un solo jugador, no necesitas crear y usar un perfil de este tipo.

Como siempre, el resultado final dependerá mucho de tu hardware, pero con una PC de gama media, estoy seguro de que podrás disfrutar de este título sin muchos problemas, y si no te gusta pasar horas experimentando para ver qué funciona y qué no en tu computadora, este port será de tu agrado.