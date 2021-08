Review – Ghost of Tsushima: Iki Island

El que brilló intensamente

Después de haber sido de los estudios que puso un juego completamente nuevo para el estreno del PS4 con lo que fue Infamous: Second Son, Sucker Punch se retrajo por completo del ojo público para poner todos sus esfuerzos en lo que sería su siguiente gran proyecto. Tuvimos que esperar hasta 2018 para que durante la espectacular conferencia de Sony en E3, finalmente se revelara que los también padres de Sly Cooper estaban trabajando en un IP completamente nueva, un título que nos pondría en los zapatos de un Samurai en medio del Japón feudal que debía resistir a la brutal invasión mongola. Muchos quedamos enamorados del concepto desde el primer momento, mientras que otros dudaron e incluso lo tacharon de “genérico”. Dos años más tarde, en julio de 2020, Ghost of Tsushima finalmente se lanzaba para PS4, sorprendiendo a propios y extraños por su refinado gameplay, interesante mundo abierto y claro, la manera tan especial en la que representaba a la nación del sol naciente en un momento específico de su historia. Ahora, junto con una versión mejorada para el PS5, se nos presenta su primera y muy probablemente, única expansión de historia, la cual, nos lleva a un nuevo territorio para saber más de Jin Sakai y compañía.

La postura que Sony ha tomado respecto a la manera en la que expande las historias de sus juegos es bastante curiosa. Por un lado tenemos lo que ha hecho con cosas como Marvel’s Spider Man y Miles Morales, así como con Uncharted 4 y The Lost Legacy, en donde las expansiones básicamente son juegos aparte, y por el otro está el ejemplo de Horizon Zero Dawn y su DLC de The Frozen Wildlands, el cual, estaba integrado al juego principal y dependía mucho de incluso, el avance que tuviera el propio jugador. Ahora, con Iki Island, Sucker Punch justamente está tomando el camino de Guerrilla Games al hacer que este contenido extra, vaya completamente de la mano de la experiencia principal, pero sin dejar de agregar elementos verdaderamente interesantes que hicieron que mi regreso al mundo de los Samurai, haya sido sumamente placentero y lleno de nuevas vivencias muy bien logradas.

¿Qué es la Director’s Cut?

Me parece que antes de pasar a contarte de manera concreta sobre mi experiencia con la expansión de Iki Island, es importante describirte qué es, cómo se vende y cómo es que corre la Director’s Cut de Ghost of Tsushima, pues sin duda alguna, puede ser bastante confuso cómo es que funciona todo este asunto dependiendo de si ya tienes o no una copia del juego y claro, qué tipo de upgrade estás buscando si es que quieres dar el salto directo a la nueva generación de consolas. Lo bueno es que hay opciones para todos y en realidad, no tienes nada de qué preocuparte si es que quieres disfrutar del DLC en tu viejo PS4.

Primeramente, si ya tienes una copia digital o física de Ghost of Tsushima en PS4 y no quieres dar el salto a PS5 pero te interesa todo el contenido de la Director’s Cut, te cuento que pagando $19.99 USD, se te dará acceso a todo lo que viene en esta nueva versión del juego, incluida la expansión de Iki Island, así como Legends, el modo cooperativo lanzado hace unos meses. Sí, todo el contenido extra se puede jugar en PS4 sin ningún problema.

Ahora ¿qué pasa si quiero saltar por completo de PS4 a PS5? En caso de ya tengas Ghost of Tsushima para PS4 y quieras entrarle de lleno a la Director’s Cut en tu consola de nueva generación, aquí tendrás que desembolsar $29.99 USD para obtenerlo todo, tanto el contenido de la Director’s Cut, como las mejoras y elementos exclusivos de la versión de PS5. Si por alguna razón pasas a la Director’s Cut solo de PS4 y posteriormente quieres pasar a la versión de PS5, tendrás que gastar los $9.99 USD de diferencia. Sí, el simple hecho de brincar a PS5 tiene un costo. Un poco más adelante te hablaré específicamente de las cosas que son exclusivas de la nueva generación. Para terminar este apartado, te cuento que también es posible comprar todo en un paquete si es que no tienes una copia de Ghost of Tsushima. En PS5 a un precio de $69.99 USD, y en PS4 a $59.99 USD.

Hace ya unos meses, el propio Ghost of Tsushima recibió una actualización que mejoraba algo de su rendimiento si lo ponías a correr en un PS5, pero para nada lo convertía en una versión nativa. Con la Director’s Cut, esto cambia por completo, pues ahora sí podemos decir que el juego de Sucker Punch tiene una versión oficial en la nueva consola de Sony. Lo primero es que ahora, el juego se puede desplegar a una resolución de 4K a casi 60 cuadros por segundo. Digo casi porque también existe la opción de darle prioridad al rendimiento que te asegura los 60 cuadros completamente estables, aunque la verdad, a pesar de haber jugado en la opción de darle prioridad a la resolución, en ningún momento noté caídas de framerate. La calidad de la imagen es verdaderamente impresionante y su rendimiento es mayormente impecable. De igual forma se aumentó considerablemente la draw distance en el horizonte y ahora, los tiempos de carga son básicamente nulos. De por sí, en su versión de PS4 el juego ya cargaba de manera muy rápida.

De manera adicional, la Director’s Cut de ghost of Tsushima en PS5, incluye compatibilidad con las capacidades hápticas y gatillos adaptables del DualSense. Claro que este tipo de características puede ser un volado, pues ya hemos visto como es que en más de una ocasión, tal título anuncia que aprovechará el control de la consola, cuando en realidad no hace nada especial con él. Me alegra comunicarte que éste no es el caso y que se nota cómo es que hubo un profundo trabajo por parte de Sucker Punch para que el juego se sienta como si desde cero, hubiera sido hecho para el DualSense. Además de que ahora podrás sentir cosas como la dirección en la sopla el viento y todas las partículas que éste levanta directamente en tus manos, la vibración del metal de tu katana chocando contra más metal o contra la carne de un enemigo, hacen que el combate sienta más vivo que nunca. Por su parte, los gatillos cambian su resistencia si por ejemplo, estás tirando una flecha con el arco o lanzando el gancho con cuerda de Jin. Por cierto, todas estas características aplican tanto al juego principal, como a Iki Island y Legends.

Del lado del audio también se hizo un gran trabajo, pues ahora, es posible disfrutar de todo Ghost of Tsushima con sonido en tres dimensiones, permitiéndonos vivir una experiencia considerablemente más profunda y que estoy seguro, cualquiera que haya jugado un título con esta opción, sabe lo importante que se ha vuelto el tener audio envolvente en todo momento. Para rematar, tenemos que la versión de PS5 finalmente incluye la sincronización de labios en los personajes dentro de cinemáticas para el idioma japonés. Sin duda es algo que se debió haber incluido desde un inicio y la verdad, no sabemos por qué esta característica en especial, no es parte de la Director’s Cut también en PS4.

La verdad es que en términos técnicos, la Director’s Cut de Ghost of Tsushima se siente como un trabajo verdaderamente sustancioso que le da nueva vida tanto al juego principal, como a todo su contenido adicional. Creo que sobre todo, para quien está comprando el juego por primera vez, se le está entregando una genial versión llena de contenido y muchas horas de juego. ¿Vale la pena pagar esos $10 dólares extra que cuesta llevar el título a su versión nativa de PS5? Sí, totalmente, más si ya cuentas con una televisión 4K y un buen sistema de sonido o audífonos compatibles con el audio 3D de la consola, ni qué decir del genial trabajo que se hizo con el aprovechamiento de las capacidades hápticas y adaptables del DualSense.

Vamos a la Isla de Iki

Ghost of Tsushima es un juego que nos presenta un arco narrativo que abre de manera muy intensa, y que cierra con igual o más fuerza. A pesar de que en efecto, el final del relato de Jin Sakai justamente se siente como una conclusión, la realidad es que Sucker Punch dejó algunas líneas de las que se pudieran agarrar para futuros proyectos. Sí, se logra el objetivo de repeler a la invasión mongola en la pequeña isla de Tsushima, pero ¿qué hay del resto de Japón? Iki Island es justamente el contenido que te permite ver más sobre qué sigue en esta historia y sobre todo, se toma el tiempo de hacer una fuerte introspección sobre quién es nuestro protagonista, cuál es su pasado y qué tipo de relación llevaba con su padre.

¿Es Iki Island una secuela de la aventura principal? Sí, totalmente. A pesar de que el juego te deja acceder a esta expansión luego de haber terminado el primer acto de su campaña, la realidad es que para nada, recomendaría ir en ese momento a iniciar con este contenido adicional, pues además de que nos presenta un reto considerablemente más elevado al que habrías enfrentado luego del primer acto, se cuentan hechos que solo encajan con el final de la historia principal. La verdad es que no me explico por qué es que Sucker Punch deja al jugador entrar a una campaña extra claramente pensada solo para quienes ya acabaron Ghost of Tsushima. Por eso te decía que esta expansión se sentía más del lado de The Frozen Wilds, que de Miles Morales, por ejemplo; es decir, es contenido para jugadores “avanzados”.

Pero bueno ¿de qué va toda la historia de Iki Island? El relato comienza cuando Jin recibe reportes de extraños comportamientos en un villa al sur de la isla, en donde algunos habitantes básicamente enloquecieron gracias al consumo no voluntario de una extraña facción del ejército mongol. Al llegar, nos topamos con que en efecto, una especie de shaman o brujo acompañado por guerreros, está envenenado a la población, esto para después enterarnos de que son parte de un grupo religioso de los mongoles liderado por un ente conocido como The Eagle, los cuales, están apostados en la isla de Iki y listos para comenzar su avance sobre Tsushima y el resto del archipiélago japonés. Consciente de la amenaza, el ahora único sobreviviente del clan Sakai emprende una nueva aventura.

Poco antes de iniciar con el viaje, se nos cuenta que Iki es una isla mayormente controlada por criminales y saqueadores, en donde la ley del samurai lleva muchos años sin existir. Además, resulta que justamente Iki, fue parte muy importante de nuestro pasado, pues el padre de Jin la invadió y subyugó, por lo que no solo es un lugar lleno de los enemigos mongoles, sino también de habitantes que no comulgan con la filosofía samurai y que odian abiertamente al clan Sakai. Sí, es el peor lugar para ir, pues además de todo esto, nuestra leyenda como el fantasma de Tsushima básicamente no existe en este lugar y muy pocos estarán dispuestos a hacer la veces de nuestros aliados.

¿Qué tanto aporta en la parte narrativa esta expansión? La verdad es que bastante. Además de que tenemos una nueva perspectiva sobre la invasión mongola sobre Japón y sabemos más sobre sus intenciones, se nos da un acercamiento a la parte humana de Jin que no vimos en el juego principal. A través de regresiones, sabremos más sobre el pasado del protagonista y de cómo era la relación de su misterioso padre que prácticamente no se menciona en Ghost of Tsushima. Ver a un Jin mucho más vulnerable, contra la pared y en territorio desconocido, cambia por completo la perspectiva que teníamos de él, asunto que claro, ayuda muchísimo a su desarrollo como personaje. Por supuesto que también hay muchas referencias a la campaña principal y a sus personajes, por lo que como te comentaba, es muy recomendable acabar el título base antes de brincar a esta expansión.

Sobre la duración de Iki Island, puedes esperar alrededor de 10 horas de juego si te vas directo por las misiones principales, y casi 20 si es que quieres completar todo de esta nueva región, pues al igual que en el juego principal, hay misiones secundarias y actividades alternas, así como los increíbles relatos de leyenda que al menos para mi, fueron lo mejor de Ghost of Tsushima. Mi única queja sería que los templos a los que nos llevaban los zorros, no están en esta expansión. Una pena, pues era verdaderamente increíble resolver el cómo llegar al altar de cada uno. La buena nueva es que hay nuevas actividades como tocar la flauta por medio de un mini juego en el que tienes que mover el control de arriba a abajo para seguir una melodía, o algunos retos de tiro con arco en los que de verdad, se ponen a pruebas tus habilidades con esta arma. De ahí en fuera, puedes esperar hacer cosas muy similares a las que vimos en la campaña base de Ghost of Tsushima, mismas que normalmente te cuentan una historia y te premian con nuevas piezas de equipo y armas. De igual forma, puedes esperar un nuevo árbol de técnicas dedicado a tu caballo, mismo que te da la posibilidad de embestir enemigos presionando L1 y sí, se siente increíble.

De lado de los enemigos tenemos que tal vez, Iki Island desaprovechó la oportunidad de presentarnos nuevas formas. Si bien, tenemos la introducción del shaman que mientras está haciendo uno de sus cantos, hace que sus aliados sean mucho más fuertes y agresivos, la verdad es que nos enfrentamos exactamente contra los mismos miembros del ejército mongol que vimos en el juego principal. Claro que el combate de Ghost of Tsushima es tan bueno que hace que ni notes la repetición, pero de igual forma, me hubiera gustado que esta nueva facción a la que enfrentamos, hubiera tenido más diferencias con lo que ya habíamos visto. De igual forma, te cuento que el tamaño de esta nueva región es muy similar a una de las dos primeras secciones que visitamos de la isla de Tsushima. Se siente un poco pequeña, pero hay bastante por hacer dentro de sus límites.

Como seguramente ya te diste cuenta para este momento, Iki Island es una expansión que se va por un camino bastante tradicional sobre justamente cómo es que funcionan este tipo de contenidos, es decir, para nada busca reinventar la fórmula del juego principal ni mucho menos. Es una aventura completamente pensada para quienes gustaron de Ghost of Tsushima y sobre todo, para quienes lograron completarlo. Repito, es posible acceder a él después de completar el primer acto del juego, pero no te lo recomiendo para nada.

Justo lo que esperábamos

Parece ser que uno de los caminos que tomará PlayStation en los siguientes años, tendrá mucho que ver con estas llamadas Director’s Cut, versiones considerablemente mejoradas en lo técnico de juegos de PS4, ahora en PS5, además de incluir contenido extra que atraiga a quienes ya los jugamos en su momento. Claro que Ghost of Tsushima es un juego que seguimos sintiendo cerca y que para muchos, la idea de relanzarlo tan pronto es un tanto ridícula, pero vale la pena considerar el enorme brinco de capacidades en todo sentido que hubo entre la generación actual de consolas, y la pasada. Creo que al menos en esta ocasión, el volver a estrenar un título tan destacado está bien justificado por todas las mejores que trae y claro, por lo bien logrado que está su contenido extra.

¿Para quién es Ghost of Tsushima Director’s Cut? Creo que si no tuviste la oportunidad de probar esta autentica maravilla hace un año, esta nueva edición es lo mejor que te pudo haber pasado, por lo que yo la tendría dentro de mis prioridades. ¿Vale la pena entrarle a pesar de ya haber jugado? Me parece que pagar $30 dólares por hacer el upgrade tanto a la versión nativa de PS5, como a todo el contenido extra que viene, hace todo el sentido del mundo, incluso te diría que si solo te interesa jugar Iki Island y listo, quedarás sumamente complacido.