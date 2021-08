A pesar de toda la controversia que rodea a Activision Blizzard, la compañía todavía está contemplando lanzar Call of Duty: Vanguard a finales de este año. La revelación oficial de este juego se estará llevando a cabo esta misma semana, aunque ya conocemos exactamente en qué época estará ambientado y, según un conocido analista, será el título mejor vendido de este 2021.

Matt Piscatella, analista del NPD Group, prevé que Vanguard pinta para ser el juego con las mejoras ventas de este año, al menos dentro de los Estados Unidos.

I have Call of Duty: Vanguard forecast to be 2021’s best-selling video game in the U.S.

Shocking, I know. https://t.co/3jd0W8Cbgn

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 16, 2021