Tras una semana llena de filtraciones sobre el siguiente Call of Duty, el día de hoy Activision confirmó de forma oficial la fecha y hora exacta en que estarán revelando esta nueva entrega de la franquicia. Similar a lo que ocurrió con Call of Duty: Black Ops Cold War, Vanguard será anunciado mediante Warzone y acá te damos toda la información que necesitas para no perderte del evento.

Mediante Twitter, la cuenta oficial de Call of Duty compartió el primer teaser en video para Vanguard, así como la fecha y hora exacta para su revelación.

“Únete a la Batalla por Verdanks y experimenta la revelación mundial de Call of Duty: Vanguard.”

Join the #BattleofVerdansk and experience the worldwide reveal of Call of Duty: Vanguard 📅 – 8/19

🕥 – 10:30am PT

📍 – Verdansk pic.twitter.com/N0efSm5nOA — Call of Duty (@CallofDuty) August 16, 2021

¿Cuándo y a qué hora ver la revelación?

Específicamente, será este jueves 19 de agosto a las 10:30AM hora del Pacífico / 12:30PM hora de la CDMX cuando los jugadores de Warzone puedan ver la revelación de Vanguard mediante el battle royale. Activision no dio más detalles al respecto, pero asumimos que será similar al de BOCW, es decir, habrá un conteo y posteriormente podamos ver algún tráiler o teaser.

Aparentemente, Call of Duty: Vanguard estará haciendo su debut el próximo 5 de noviembre para consolas de actual y pasada generación, así como PC. O al menos así lo dice otra filtración.

Fuente: Call of Duty