¡Ya se filtró Call of Duty: Vanguard!

Tal y como se había rumoreado anteriormente, Call of Duty: Vanguard será la siguiente entrega de la franquicia para este año, y esto lo podemos confirmar debido a un montón de arte que se filtró tras la más reciente actualización de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Dichas imágenes confirman que el título estará ambientado durante la Segunda Guerra Mundial. No solo eso, sino que también tenemos detalles sobre las varias ediciones que tendrá Vanguard, incluyendo una Ultimate Edition, un paquete cross-gen, y por supuesto, la noticia sobre su beta abierta.

La Ultimate Edition incluirá tres nuevos Operadores: Lucas, Polina, y Wade. También tenemos cosas como tokens de doble EXP y lo que parece ser un emblema exclusivo.

De acuerdo con Tom Henderson, editor de DualShockers y notorio insider de Call of Duty, la revelación oficial del juego se estará llevando a cabo el próximo 19 de agosto a través de Warzone, similar a como lo hicieron con la entrega del año pasado. Por suerte, ya no faltaría mucho para conocer si todo esto fue verdad o no.

Via: DualShockers / Polygon