Hoy celebramos el séptimo aniversario de P.T.

Hoy, 12 de agosto, se celebra el séptimo aniversario de P.T., o Playable Teaser, el cual causó una gran conmoción en la industria de los videojuegos en 2014. Sin previo aviso, 7780s Studio publicó en PS4 este demo, y hasta el día de hoy es recordado como una de las experiencias más únicas en esta consola.

Si bien en su momento la verdadera naturaleza de este demo era un misterio, después de varias horas de incertidumbre y rumores, el público descubrió que P.T. era en realidad un teaser de Silent Hills, un juego desarrollado por Hideo Kojima en colaboración con Guillermo del Toro. Sin duda alguna, un sueño hecho realidad para algunas personas.

7 years ago today P.T. (Playable Teaser) was released for PlayStation 4 from the legendary creative mind of @Kojima_Hideo, posing as 7780s Studio.

Who still has this on your PS4? pic.twitter.com/V9yBlZ7VOE

