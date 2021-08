Después de múltiples rumores y con las expectativas de los fans llegando a niveles inimaginables, el día de ayer por fin estuvo disponible la aplicación de Abandoned en PS5. Sin embargo, un error técnico provocó que el público fuera recibido con un mensaje de “Regresa pronto…” Afortunadamente, Blue Box Game Studios sigue trabajando en una solución.

Por medio de su cuenta oficial de twitter, Blue Box Game Studios ha mencionado que el retraso ha sido más largo de lo esperado, y por el momento se desconoce cuándo es que esta aplicación, la cual nos dará una imagen clara de Abandoned, estará disponible. Esto fue lo que se mencionó:

The delay is taking longer than expected. We are fully working on this. We thank you for the patience and we apologize for this.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 11, 2021