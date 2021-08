Éstos son los actores para Avatar de Netflix

En 2018, Netflix anunció que estaban trabajando en una adaptación live action de Avatar: The Last Airbender. Después de varios años sin mucha información sobre este proyecto, la compañía de streaming nos sorprendió el día de hoy al revelar a los actores principales que se encargarán de darle vida a Aang, Katara, Sokka y Zuko.

De acuerdo con Netflix, Gordon Cormier, a quien vimos en The Stand y Lost in Space, será Aang. Por otro lado, Kiawentiio, reconocida por Anne with an E, interpretará a Katara. De igual forma, Ian Ousley, famoso por Physical y 13 Reasons Why, estará a cargo de Sokka. Por último, Dallas Liu, el cual aparecerá en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, le dará vida a Zuko.

Junto a esto, se confirmó que Albert Kim se desempeñará como showrunner y productor ejecutivo, junto con los productores ejecutivos Dan Lin, Lindsey Liberatore y Michael Goi. Recordemos que Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, creadores de Avatar: The Last Airbender, abandonaron el proyecto después de una serie de diferencias creativas. Esto fue lo que comentó Kim al respecto:

“Estaremos expandiendo y haciendo crecer el mundo, y habrá sorpresas para los fanáticos existentes y los nuevos en la historia. Pero a lo largo de este proceso, nuestro sinónimo ha sido ‘autenticidad’. A la historia. A los personajes. A las influencias culturales. La autenticidad es lo que nos mantiene en movimiento, tanto frente a la cámara como detrás de ella, por lo que hemos reunido un equipo como nunca antes se había visto: un grupo de artistas talentosos y apasionados que trabajan día y noche para brindar esta riqueza e increíble hermoso mundo a la vida”.

Por el momento no hay información adicional sobre la fecha de estreno, un tráiler o algo por el estilo. Solo esperemos que no tengamos que esperar otros tres años para tener nuevos detalles sobre esta serie live action. En temas relacionados, se ha confirmado la fecha de estreno del reboot de Mi Pobre Angelito.

Vía: IGN