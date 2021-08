El reboot de Home Alone llegará en noviembre

Mi Pobre Angelito, o Home Alone, es una de las cintas navideñas por excelencia. Después de un par de secuelas, la serie por fin tendrá un reboot. De esta forma, el día de hoy, 20th Century Studios ha revelado el nombre oficial de esta cinta, así como la fecha de estreno y un par de imágenes de los personajes principales.

De acuerdo con la cuenta oficial de 20th Century Fox en Twitter, el reboot de Home Alone será conocido como Home Sweet Home Alone, y estará disponible en Disney+ a partir del próximo 12 de noviembre. En el papel principal podemos encontrar a Archie Yates, a quien recientemente vimos en Jojo Rabbit. Esta es la sinopsis oficial de la cinta:

Three months until we’re #HomeSweetHomeAlone. The all-new Original Movie starts streaming November 12 on @DisneyPlus starring Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, and Chris Parnell. (2/2) pic.twitter.com/WWLLh4into

— 20th Century Studios (@20thcentury) August 12, 2021