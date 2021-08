Así es cómo Metal Slug Tactics logró cambiar su gameplay

Después de años de ausencia en la industria de los videojuegos, con la excepción de un par de juegos móviles, el pasado mes de junio se reveló que Dotemu y Leikir Studio están trabajando en un nuevo título de Metal Slug. Sin embargo, esta entrega no será un sidescroller tradicional, sino un RPG de estrategia por turnos, un cambio bastante radical. Afortunadamente, los responsables por este proyecto han encontrado una forma efectiva de conservar el frenético gameplay que caracteriza a la serie.

En una reciente entrevista con 3DJuegos, Aurélien Loos, CEO y cofundador de Leikir Studio, reveló que, pese a que la estructura del gameplay ha cambiado, el enfoque en combates rápidos y entretenidos se sigue conservando. De esta forma, Metal Slug Tactics será un juego táctico bastante rápido, alejado de los extensos combates que encontramos en otros representantes del género. Esto fue lo que comentó Loos al respecto:

“Es un desafío, para ser honestos. Es muy, muy difícil tratar de hacer algo que se sienta realmente intenso, verdaderamente rápido.

Hay un montón de combates, pero cada una de estas batallas finaliza de forma muy rápida. No queremos mapas gigantes. No tenemos batallas de una hora de duración, como por ejemplo ocurre en Fire Emblem, pues lo que buscamos es algo más intenso, con un buen ritmo de la acción. Y no es fácil conseguirlo… pero sí es algo realmente divertido de hacer. Y espero que también resulte muy divertido de jugar para todo el mundo”.