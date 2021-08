Si todo sale bien, el próximo Call of Duty debería estrenarse en algún punto de este año. Sin embargo, con todos los problemas recientes de Activision Blizzard, existe una muy alta posibilidad de que el juego pueda retrasarse hasta 2022. Sea como sea, un insider asegura que este título será anunciado este mismo agosto a través de Warzone.

De acuerdo con Modern Warzone, sitio que se encarga de cubrir todo tipo de noticias relacionadas a Call of Duty, la entrega de 2021 será mostrado en la tercera semana de agosto a través de Warzone, similar a cómo ocurrió con Black Ops Cold War. Específicamente, menciona que a partir del 15 de agosto los fans deberían empezar a prestar atención a ciertas pistas dentro del battle royale.

“La revelación de COD 2021 debería estar ocurriendo en Warzone este mes, probablemente durante la tercera semana de agosto.”

Por si no has seguido de cerca las noticias sobre el nuevo Call of Duty, aparentemente llevará como nombre Vanguard y estará ambientado durante la segunda guerra mundial. Por acá puedes conocer más detalles al respecto.

Via: ComicBook