John Cena interpretará a Peacemaker en The Suicide Squad y aquí te decimos quién es este personaje

La semana pasada tuvimos nuestro primer vistazo a The Suicide Squad con la llegada de dos nuevos tráilers. Esta próxima película de James Gunn estará repleta de muchísimos personajes, y uno de ellos es Peacemaker, interpretado por John Cena. Este antihéroe también tendrá su propia serie precuela en HBO Max, pero ¿por qué es tan importante? Aquí te explicamos exactamente qué hace y quién es.

Christopher Smith, aka Peacemaker, apareció por primera vez en The Fighting 5 #40 de Charlton Comics en 1966. No fue hasta Crisis on Infinite Earths que el personaje hizo su debut en DC Comics como una especie de anti-héroe/villano que estaba dispuesto a hacer todo lo posible por mantener la paz. Sí, todo.

Peacemaker como tal no tiene ningún tipo de súperpoder, sin embargo, es capaz de utilizar cualquier tipo de arma en la existencia. Además de esto, el justiciero porta un traje anti-balas, además de que su extraño casco metálico también lo ayuda para detectar enemigos a largo alcance, además de emitir señales ultrasónicas para desorientar y sabotear aparatos electrónicos. Gracias a una jetpack también es capaz de volar.

El propio Gunn lo describe como una “versión cretina del Capitán América, alguien que está dispuesto a matar a cualquier personaje que se intervenga entre él y su misión por hacer del mundo un lugar pacífico.” Como te lo decía antes, Peacemaker tendrá su propia miniserie en HBO Max que estará llegando en enero de 2022, mientras que The Suicide Squad se estrenará el 4 de agosto de este año.

Via: IGN