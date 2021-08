No sabemos exactamente cuándo vaya a regresar el anime de Dragon Ball Super, pero gracias al manga, los fans pueden seguir disfrutando de esta épica historia. Si todo sale bien, el capítulo 75 debería estar llegando a Manga Plus el próximo 18 de agosto, pero si ya no puedes esperar por verlo, entonces te alegrará saber que ya se filtraron unos cuantos bocetos de él.

—- SPOILERS PARA DRAGON BALL SUPER A CONTINUACIÓN —-

En el capítulo 74 de DBS, nos quedamos en que Vegeta estaba a punto de demostrarle una nueva técnica a Granolah, el nuevo enemigo de este arco. Antes de que el Príncipe de los Saiyajin pudiera desatar este devastador ataque fue exactamente dónde terminó el capítulo, y lo que sigue después apunta a una imperdible pelea entre Granolah y Vegeta. A continuación te dejamos los bocetos filtrados del capítulo 75.

Como te decíamos antes, este capítulo deberá estar haciendo su debut el próximo 18 de agosto, donde podrás disfrutar de esta pelea en todo su esplendor.

Via: DBS France