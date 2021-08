Inteligencia Artificial remasteriza MGS 2 en 4K

La revelación de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty en el E3 de 2000 es uno de los momentos más recordados en la historia de este evento. Este vistazo no solo nos ofreció una mirada a las capacidades del PS2, sino que dejó en claro el salto generacional que representaba esta consola. Sin embargo, para 2021, este tráiler tal vez ya no esté a la par de lo que muchos esperan. Afortunadamente, una inteligencia artificial ha re-escalado en 4K este icónico adelanto.

Recientemente, Digital Foundry compartió un video, en donde una inteligencia artificial ha logrado escalar las imágenes y algunas han sido retocadas para verse mejor. En general, la sección inicial de Metal Gear Solid 2 se ve mucho mejor de lo que uno podría recordar.

Si bien los modders son capaces de crear trabajos similares, la mayor diferencia en este caso es la rapidez con la que trabaja la inteligencia artificial. En lugar de remasterizar sección por sección, este software es capaz de seleccionar e identificar diferentes aspectos y mejorarlos visualmente, logrando un trabajo que es complicado para la mano humana.

En temas relacionados, un grupo de fans han creado un remake de Metal Gear Solid 3, y así les quedó. De igual forma, Kojima por fin ha vuelto a hablar de la serie.

Vía: Digital Foundry