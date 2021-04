Fans crean el remake de Metal Gear Solid 3 y acá puedes ver lo bien que les quedó

Indudablemente, Metal Gear Solid 3 fue un parte aguas de la industria, y hasta la fecha, la obra de Hideo Kojima sigue teniendo una fuerte trascendencia en el género de la acción y el sigilo. Durante años, los fans han estado creando peticiones dirigidas a Konami para que suelte la IP a algún otro estudio capaz de continuar con el legado de Kojima, o bien, por lo menos hacer un remake de esta tercera entrega. Gracias a unos fans, ya sabemos cómo podría verse y sí, luce tan bien como lo imaginamos.

Vía YouTube, el usuario Warpgazer Animations logró reconstruir una de las escenas más emblemáticas de MGS 3 utilizando Unreal Engine 4 e incluso la tecnología del ray-tracing. Por supuesto, esto no es mas que una simple demostración, es decir, no lo puedes jugar, pero eso no quita el hecho de que siga viéndose genial. Este video también incluye un pequeño guiño a Death Stranding, el más reciente proyecto por parte de Kojima Productions.

Lamentablemente, todo apunta a que Konami no tiene interés alguno en regresar a la industria de los videojuegos. Actualmente, la compañía nipona está gozando de mucho éxito en su país natal con el negocio de los negocios y los pachinko. Sin embargo, recientemente tuvieron que cerrar 16 de sus gimnasios debido a la pandemia.

Fuente: YouTube