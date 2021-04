Tim Cook finalmente rompe el silencio sobre el misterioso Apple Car y el visor de AR

Además de los celulares, las tabletas y las computadoras, Apple también está empezando a inmiscuirse en otro tipo de mercados. Por ejemplo, se rumorea que la compañía ya está trabajando en un nuevo visor de realidad aumentada que podría costar hasta más de $60 mil pesos y permitirá a los usuarios disfrutar de una resolución en 8K. Además de esto, también han existido otro tipo de especulaciones relacionadas a un potencial Apple Car. Bueno, Tim Cook, director ejecutivo de Apple, finalmente se pronunció respecto a estos rumores.

Durante una reciente entrevista para The Now York Times, Cook afirmó que la tecnología de realidad aumentada es “críticamente importante” para el futuro de la compañía. Específicamente, Cook dijo que planean aprovecharla para “mejorar las conversaciones entre usuarios”, pero fuera de eso, no dio muchos más detalles al respecto.

“Tú y yo estamos teniendo una gran conversación en este momento. Podría decirse que incluso podría ser mejor si pudiéramos aumentar nuestra discusión con gráficos u otras cosas que aparezcan. Ya veo despegar la RA en algunas de estas áreas con el uso del teléfono [como la salud, educación, venta minorista y juegos]. Y creo que la promesa es aún mayor en el futuro.”

Adicionalmente, Cook respondió a los rumores sobre el Apple Car, un automóvil que aparentemente estaría conectado a internet todo el tiempo y que, al igual que los Tesla, también se conduciría sin un piloto humano. Rumores previos sugerían que Apple se asociaría con Tesla para la fabricación de este auto, pero Cook lo negó al decir que ni siquiera ha platicado con Elon Musk, CEO de Tesla, sobre esta idea ni ninguna otra.

“Sabes, nunca he hablado con Elon. Aunque tengo una gran admiración y respeto por la empresa que ha construido.”

Por último, Cook dijo que no descartan por completo la idea de trabajar en un tipo de tecnología que permita a los vehículos funcionar de manera independiente, pero también resalta que muchos de esos proyectos podrían no ver la luz del día.

Fuente: The New York Times