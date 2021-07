Después de años alejado de la serie, Kojima vuelve a hablar sobre Metal Gear Solid

Hideo Kojima es admirado por ser un desarrollador bastante único en la industria. Si bien muchas personas lo llegaron a conocer por Death Stranding, no hay que olvidar a Metal Gear Solid, la franquicia que, sin duda alguna, le dio la popularidad que goza hoy en día. Después de años alejado de esta serie, Kojima ha decidido hablar sobre las aventuras de Snake una vez más.

Recientemente, el director compartió por medio de su cuenta oficial en Twitter una serie de comentarios sobre Metal Gear Solid. Estos tweets fueron publicados como una forma de darnos una nueva mirada a algunos de los momentos más interesantes de Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 3.

Respecto al primer juego, esto fue lo que comentó:

MGS1. A boss battle on the roof top of a tower building, the player searches for the direction of the rotor sound in stereo in order to locate Hind D. But when the player is playing in mono, the colonel complains.

