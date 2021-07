Otro más. Sony adquiere a Nixxes Software, estudio experto en ports para PC

Hace un par de días, Sony anunció la adquisición de Housemarque, responsables de Returnal. Por otro lado, la cuenta de PlayStation Japan también filtró la compra de Bluepoint Games. Ahora, el día de hoy, Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, reveló que Nixxes Software, un equipo holandés, se ha sumado a este grupo de estudios.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Hulst anunció la adquisición de Nixxes Software. Esto fue lo que se comentó:

Excited to announce that the talented Dutch studio Nixxes Software will be joining PlayStation Studios. It's a real pleasure to welcome a team with such deep technical expertise and vast experience to the @Playstation family. Huge congrats to everyone @NixxesSoftware!

— Hermen Hulst (@hermenhulst) July 1, 2021