John Cena protagonizará la serie precuela de The Suicide Squad

Todavía falta un buen rato para el estreno de The Suicide Squad, tanto así que ni siquiera hemos tenido un tráiler formal sobre la cinta. Lo que sí tenemos es confirmación oficial de todos los actores que aparecerán en este próximo filme y John Cena será uno de ellos, específicamente en el papel de Peacemaker, quien tendrá su propia serie precuela en HBO Max.

La noticia fue confirmada por el propio Cena en redes sociales con la siguiente publicación:

Working alongside @JamesGunn on #SuicideSquad was an absolute masterclass in how to best bring beloved characters to life in a new and fun way. I cannot wait for the #DCUniverse to experience more of absurdity that is the Peacemaker in this new project on @hbomax!!! pic.twitter.com/PZ9dOa7Dzj

— John Cena (@JohnCena) September 23, 2020