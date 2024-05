Filtran detalles del juego nuevo de Monolith Soft

Hace dos años nos han cautivado con el lanzamiento de Xenoblade Chronicles 3, título RPG que tuvo una fecha de salida algo extraña, pues ya lo habían calendarizado para un mes en específico y Nintendo en un acto de sorpresa lo adelantó para la alegría de los jugadores. Y ahora que ya pasó tiempo desde que terminaron las oleadas de DLC, los fans se han preguntado cuál será el siguiente paso para el estudio desarrollador, Monolith Soft, quienes no solo manejan su franquicia insignia, sino también ayudan con Zelda.

Mediante la plataforma de X (anteriormente Twitter), un leaker bastante conocido por acertar con asuntos de SEGA, Midori, ha hecho comentarios bastante interesantes, pues otro usuario le ha preguntado si sabe algo sobre el creador de RPG’s de mundo abierto. Y en efecto, le ha contestado que ha escuchado de un nuevo proyecto en el que están ocupados en estos momentos, este lleva el nombre clave de “Legacy”, pero más allá de eso no tiene información si será lanzado en el Switch actual o cuánto tiempo tiene en desarrollo.

I was told a few months ago that Monolith Soft was working on a project with codename Legacy.

But I do not have any other information 😔

