Dos juegos raros de Mega Man Battle Network son traducidos

Para quien no lo sepa, la franquicia de Mega Man no siempre llega con todos sus juegos a occidente, y la prueba de ello son algunos que se lanzaron en Game Boy Advance y consolas que no vieron la luz del día en América como lo puede ser la WonderSwan de Bandai. Y a pesar de que hay joyas que nunca pudimos probar, hay personas que se ponen a la tarea de hacer traducciones de los roms que se sueltan en internet y justo hace nada de tiempo hay dos lanzamientos que por fin serán disfrutados por los fans.

Para quien no lo sepa, existieron Mega Man: Phantom of the Network y Mega Man: Legend of the Network, los cuales son títulos de la sub saga de Battle Network lanzados exclusivamente para teléfonos celulares por parte de Capcom, y que lógicamente no salieron de la tierra que los vio nacer. Esto llevo a seguidores de la saga a querer hacer su propia traducción, por lo que en estos momentos ya los pueden descargar sin ningún tipo de problema en la cuenta de The Rockman EXE Zone en Twitter.

The Mega Man: Phantom of the Network and Mega Man: Legend of the Network English fan localization patches are now available!

Grab 'em from the link below!https://t.co/IDT6si74Nc

(Promo artwork by @MidniteW, logo design by @megarock_exe) pic.twitter.com/atZQJyGL4G

— The Rockman EXE Zone (@RockmanEXEZone) May 25, 2024