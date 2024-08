Nintendo revela las nuevas ventas del Switch

Justamente como ya se esperaba, Nintendo ha compartido su reporte financiero relacionado con el primer trimestre del año fiscal en curso. Lamentablemente, las noticias no son tan positivas, puesto que el desempeño del Switch estuvo por debajo de lo esperado, algo que no debería sorprender mucho considerando la época que vive la consola.

De acuerdo con Nintendo, las ventas del Switch pasaron de 141.32 millones respecto al final del año fiscal pasado, a 143.42 millones para finales del pasado mes de junio. Esto significa un incremento de poco más de dos millones de unidades, algo que está por debajo de lo que muchos esperaban, y ponen en duda los objetivos de la Gran N para este año.

Esto representa una disminución del 46.3% en comparación con lo que se registró durante el mismo periodo el año pasado. Sin embargo, es importante destacar que en 2023 vimos el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el cual ayudó a las ventas del Switch. En esta ocasión no hubo alguno que fuera capaz de lo mismo para la consola.

Hasta el momento, Nintendo sigue con sus predicciones de vender 13.5 millones de unidades para finales de marzo de 2025. Si bien muchos han puesto en dudas esto, recordemos que aún hay un par de cartas interesantes para el Switch en un futuro, como lo son Mario & Luigi Brothership y Metroid Prime 4: Beyond, títulos que pueden convencer a más de una persona de conseguir una de estas consolas.

Por el momento, el Switch se posiciona como la segunda consola más exitosa de Nintendo, solo por detrás del Nintendo DS y sus 154 millones de unidades. En temas relacionados, las acciones de Gran N han caído sustancialmente en las últimas horas.

Nota del Autor:

El Switch está en su última etapa de vida, así que no es una sorpresa que la consola no venda tanto como lo hacía antes. Sin embargo, su ocaso también simboliza el amanecer de una nueva consola, y tarde o temprano tendremos más detalles sobre el sucesor de esta consola.

Vía: Nintendo