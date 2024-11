Este sería el nombre de Spider-Man 4 del MCU

La cuarta película del Spider-Man dentro del MCU es toda una realidad, puesto que el propio Tom Holland confirmó hace unas semanas que ya se encuentra en la etapa de producción, revisando los guiones así como los nuevos actores que se pueden sumar dentro del cast. Y ahora más información ha salido a la luz, relacionada directamente con el nombre de la cinta, ya que cada una de las anteriores llevaba un subtítulo como acompañamiento.

Se ha revelado que la cinta llevará el título provisional de “Blue Oasis”. La película, programada para estrenarse el 24 de julio de 2026, será dirigida por Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Esta entrega marcará un cambio de dirección tras la trilogía inicial liderada por Jon Watts y se situará narrativamente entre Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

El título provisional hace referencia a los cómics de Spider-Man: Blue, sugiriendo una posible exploración de los aspectos emocionales y psicológicos de Peter Parker tras los eventos de No Way Home. La trama podría profundizar en cómo el protagonista enfrenta un mundo que lo ha olvidado, continuando la evolución del personaje con un enfoque más personal e introspectivo.

La película se encuentra en una posición clave dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ya que será la única cinta en solitario confirmada dentro del periodo que abarca las próximas películas de los Vengadores. Esto refuerza su importancia en la narrativa general, especialmente considerando la expansión del Multiverso como hilo conductor.

El éxito global de Spider-Man: No Way Home, que superó los 1,900 millones de dólares en taquilla, eleva las expectativas para esta próxima entrega. Aunque los detalles específicos de la trama permanecen en secreto, los fans esperan una película que combine acción espectacular con un profundo desarrollo del personaje, consolidando a Holland como uno de los Spider-Man más perecederos y con más cintas.

