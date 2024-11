Reportan fallos en el lanzamiento de Microsoft Flight Simulator 2024

El juego ha generado una ola de frustración entre los jugadores debido a múltiples problemas técnicos. En Steam, el título ha sido recibido con críticas “Extremadamente negativas”, con apenas un 20% de reseñas positivas. Las principales quejas apuntan a complicaciones en la instalación, que van desde procesos interminables hasta errores que impiden descargar el juego. Además, algunos jugadores han reportado fallos relacionados con elementos clave del simulador, como la desaparición de aviones.

Uno de los comentarios más destacados relata que, tras instalar el juego y realizar ajustes, el usuario tuvo que reiniciar, lo que provocó una nueva descarga del simulador. La respuesta oficial de Microsoft, que insta a los jugadores a esperar mientras solucionan los inconvenientes, ha provocado descontento en la comunidad, que demanda soluciones más concretas y rápidas para disfrutar del título.

We are aware of reports of aircraft missing from the My Library and Aircraft Select screens in Microsoft Flight Simulator 2024. This issue is related to the server issues we are currently working to resolve.

Please stay tuned for further updates.

— MSFS Support (@MSFS_Support) November 19, 2024