PS Portal recibe nueva actualización con cambios necesarios

Hace un par de meses PlayStation lanzó un nuevo hardware que se lanzó a manera de complemento para el PS5, nos referimos a PS Portal, una pantalla que transmite la señal que le manda la consola principal, para reflejarse en una pantalla LCD con un Dualsense dividido. Las opiniones en torno al aparato se han dividido, pero la respuesta ha sido positiva por parte del público, con mejoras en forma de parches que hacen de la experiencia algo mejor.

Sony ha anunciado una importante actualización. Esta misma, que ya está en marcha en varias regiones, introduce mejoras en el audio y nuevas opciones de configuración para optimizar el uso del dispositivo. Entre las novedades, los usuarios podrán ajustar el volumen del altavoz al nivel mínimo y modificar la configuración de PlayStation Link directamente desde el menú del sistema.

Una de las características más destacadas es la inclusión de una versión beta para Cloud Streaming, exclusiva para los miembros de PlayStation Plus Premium. Esta función permitirá a los usuarios transmitir más de 120 juegos de PS5 directamente desde los servidores de Sony sin necesidad de una consola. Títulos como Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Ratchet & Clank: Rift Apart estarán disponibles para su transmisión en resolución de hasta 1080p/60 fps, aprovechando las funcionalidades del DualSense, como la retroalimentación háptica y los disparadores adaptativos.

El Cloud Streaming promete una experiencia integrada gracias al almacenamiento en la nube, que sincronizará automáticamente el progreso entre dispositivos y la consola principal. Esto facilitará a los jugadores cambiar entre juego local y en streaming sin interrupciones. Sin embargo, la empresa advierte que esta característica sigue en fase experimental y podría cambiar durante el período beta.

La beta estará disponible en PlayStation Plus Premium para usuarios en países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Japón, y varios otros en Europa y América del Norte, dejando de la lado a países como México. Con esta actualización, Sony refuerza su apuesta por el juego remoto y la conectividad en su ecosistema, consolidando al PS Portal como un puente entre el gaming portátil y el de consola.

Vía: PS Blog

Nota del autor: Me está llamando la atención comprarme uno de estos, puesto que los RPG’s se prestarían para darle mucho uso. Pero hasta que no baje de precio no podré darle una oportunidad.