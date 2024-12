Kraven el Cazador recibe las reseñas de la prensa

A pesar de que estamos a fin de año, el contenido de películas no para de llegar a los cines, y eso lo hemos estado viendo con Wicked, Mufasa: El Rey León, Sonic 3 La Película y muchas otras producciones, dentro de todas hay una que tal vez muchos no recordaban por los múltiples retrasos que tuvo, Kraven El Cazador. Sin embargo, la cinta ya llegó a los cines y era obvio que la crítica iba a ver con anterioridad el filme, esto para después lanzar la calificación en redes.

En el sitio conocido como Rotten Tomatoes se ha liberado el puntaje final, donde encontramos un 17%, y para la web eso significa un producto podrido, dado que a partir del 70% se puede considerar como fresco. Las quejas se han atribuido a que no pudieron hacer un buen tributo al personaje, además de ser una mala representación del mundo de Spider-Man, algo que no es nuevo, pues también pasó con Morbius y Madame Web.

Aquí algunas de las opiniones:

Culture Mix: Kraven el Cazador tiene temas de protección de la vida silvestre y superhéroes inspirados en leones, por lo que es irónico que esta película adormecedora actúe como un león drogado atrapado en una jaula. Tropieza repetidamente y apenas es coherente.

My New Plaid Pants: Parece una mala película basada de un libro de texto… pero eso no significa que no haya una buena ración de verdadera diversión WTF.

Observer: Este spin-off de Spider-Man es entretenido: las secuencias de acción se mantienen unidas, la sangre brota con frecuencia y Aaron Taylor Johnson se pone un disfraz que deja al descubierto el abdomen. Pero también es complicado y está lleno de personajes extraños.

Discussing Film: Como última película del universo de villanos de Spider-Man de Sony, Kraven el Cazador no podría haber cerrado las cosas con una nota más patética. Esto no es como Madame Web, donde al menos puedes reírte de lo malo que es. Simplemente una total pérdida de tiempo.