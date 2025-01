Especificaciones de Final Fantasy VII Rebirth en PC

Final Fantasy VII Rebirth llegó a PlayStation 5 en febrero del año pasado. Como ya se esperaba, Square Enix tiene pensado lanzar este aclamado título en PC a finales de enero. De esta forma, por fin se han revelado los requerimientos necesarios para que puedas disfrutar de la aventura de Cloud y compañía.

La versión de PC de Final Fantasy VII Rebirth incluye tres ajustes gráficos predeterminados, aunque también tienes la opción de personalizar cada apartado de la configuración dependiendo de tu equipo y experiencia. Estos son los requerimientos mínimos para correr este título:

Final Fantasy VII Rebirth on PC features three default graphics presets and the ability to customize settings.

These presets have been optimized to allow you to experience the game in the best quality possible depending on your set-up. pic.twitter.com/QvUsGZ8jVm

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) January 6, 2025