¿Final Fantasy VII Rebirth tendrá DLC al igual que Remake?

Ya pasaron bastantes meses desde que se lanzó Final Fantasy VII Rebirth, juego que cumple como la segunda parte de una trilogía que Square Enix lanzando para crear la historia original desde cero con algunos cambios que realmente no van por el original. Con esto en mente, los fans se preguntan si veremos más de Cloud y compañía en poco tiempo, o si habrá que esperar hasta la tercera parte.

El director, Naoki Hamaguchi, reveló que el juego no contará con expansiones importantes de historia como Intermission, el capítulo adicional de Remake. En una entrevista reciente, explicó que, aunque los fanáticos han expresado interés en contenido adicional, la prioridad del equipo de desarrollo es entregar la tercera parte de la serie lo más pronto posible.

“Entendemos el deseo de los fanáticos por este tipo de contenido, pero creo que lo que realmente esperan es la conclusión de la trilogía”, señaló . Aunque estas declaraciones podrían decepcionar a quienes esperaban capítulos intermedios, también refuerzan el compromiso del equipo con avanzar rápidamente en el desarrollo de la próxima entrega.

La decisión de no incluir expansiones de historia parece centrarse en ofrecer una experiencia más enfocada y en mantener el flujo narrativo de la trilogía. Sin embargo, rumores previos sobre contenido adicional, como el minijuego Queen’s Blood, habían alimentado especulaciones de posibles DLC. Los recientes comentarios de Hamaguchi no descartan del todo actualizaciones menores o independientes, pero sí confirman que no habrá un DLC al estilo de Intermission.

Mientras los seguidores procesan esta noticia, el enfoque principal sigue siendo el lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth y el anuncio de la tan esperada parte 3. La decisión de Square Enix refleja la importancia de concluir la historia principal de manera sólida y en tiempos razonables, manteniendo a los jugadores conectados con el épico viaje de Cloud y sus compañeros.

Vía: IGN