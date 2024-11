Un nuevo juego de Wipeout ya estaría en desarrollo

La era en que muchas compañías de videojuegos han estado reviviendo a sus franquicias llegó, y eso lo estamos viendo con grandes de la industria como Nintendo, SEGA, Konami, Capcom, entre otras que han decidido abordar nuevas generaciones con sagas de la antigüedad. De hecho, un nuevo rumor indica que pronto PlayStation estará regresando a la gloria una de sus marcas de velocidad más queridas.

Se sugieren que SEGA estaría trabajando en un nuevo título de Wipeout, la icónica franquicia de carreras futuristas. Según un usuario de ResetEra conocido como Head on the Block, Sony estaría modificando su estrategia para enfocarse en revivir IP clásicas mediante alianzas con terceros, dejando de lado, en parte, su apuesta por juegos como servicio. Bandai Namco también sería parte de esta nueva estrategia, aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre las franquicias que manejaría.