Final Fantasy XIV llegará a dispositivos móviles

Final Fantasy XIV es uno de los MMORPG más importantes en la actualidad, y a lo largo de los años ha llegado a múltiples plataformas. Ahora, a 11 años del lanzamiento de A Realm Reborn, esta entrega estará disponible en dispositivos móviles gracias a los esfuerzos de Tencent.

Por medio de un comunicado, Naoki Yoshida, productor y director de esta entrega, confirmó que Final Fantasy XIV tendrá una versión móvil por parte de LightSpeed Studios, subsidiaria de Tencent que ha trabajado en PUBG. Este título es descrito como una experiencia “hermana” para lo que actualmente encontramos en PC y consolas. Esto fue lo que comentó Yoshida al respecto:

“Han pasado 11 años desde el lanzamiento de FFXIV 2.0: A Realm Reborn, y este nuevo juego para dispositivos móviles será un hermano de FFXIV, con el objetivo de recrear la grandeza de la historia y la mecánica de combate del original en dispositivos móviles. Las características que no son de combate, como Disciples of the Land y Hand, también se implementarán fielmente y esperamos crecer junto con la apasionada comunidad de FFXIV”.