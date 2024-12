Clive de Final Fantasy XVI llegará a Tekken 8

The Game Awards tuvo gran cantidad de anuncios que emocionaron a los fans, entre ellos la revelación de Okami Sequel, Onimusha Way of The Sword y Elden Ring NightReign. También hubo revelaciones de contenido DLC, y la que llamó mucho la atención fue la relacionada a Tekken 8. Esto con un nuevo peleador que se une a Jin, Kazuya, Heihachi, entre otros; solo que ahora proviene de un universo bastante distante.

Bandai Namco reveló que Clive Rosfield, el protagonista de Final Fantasy XVI, será el último personaje DLC del pase de personajes del Año 1 del juego de peleas. Este héroe estará disponible en acceso anticipado a partir del 16 de diciembre, completando una lista que ya incluye figuras legendarias, donde hace poco se unió una leyenda que no podía faltar a la contienda. La incorporación drefuerza la tendencia de incluir personajes invitados de otras franquicias. Su llegada se suma a la de Tekken 7, que contó con figuras como Noctis de Final Fantasy XV, Geese Howard de Fatal Fury, y hasta Negan de The Walking Dead. Esto posiciona a ambos héroes como los representantes de la saga RPG que se pensaría no puede entrar a un juego de lucha. Aquí su tráiler: El tráiler de presentación, aunque breve, dejó entrever lo que Clive aportará al juego. Con movimientos centrados en sus habilidades de Eikon y su espada, además de combos y lanzamientos que explotan el poder de su Fénix, este nuevo personaje promete un estilo de combate único y explosivo. Sin duda, será un añadido significativo para los fanáticos tanto de Tekken como de Final Fantasy. La elección para este crossover ha generado reacciones entusiastas en la comunidad de jugadores, desmintiendo teorías previas que apuntaban a otros nombres como Goro Majima o Kiryu Kazuma. Así, esta entrefa continúa ampliando su legado con una alineación diversa que sigue atrayendo a públicos de distintas franquicias. Y habrá dudas sobre las sorpresas que vienen para el segundo pase de peleadores. El juego está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC. Vía: The Gamer