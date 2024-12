Hideki Kamiya da mensaje en relación a Okami Sequel

El día de ayer se dio un mensaje bastante especial por parte de Capcom, y es que dentro del marco de The Game Awards 2024 anunciaron Okami Sequel, continuación de la franquicia en la que el lobo Amaterasu tiene todo el protagonismo para salvar las tierras japonesas. Y lo que llamó más la atención dentro de todo esto, fue también el regreso del director original, Hideki Kamiya, quien al no estar presente en Platinum Games, ahora puede colaborar con otros estudios.

Para celebrar la ocasión, el director de Clovers Inc. ha dado algunas palabras a los fanáticos, mencionando que el anuncio del nuevo juego se debe mucho a los fans, ya que a lo largo de los años se ha presentado la petición constante de hacer más entregas, pero que Capcom no quería no hacer algo para no tocar de manera incorrecta la IP. De hecho, en su carta de agradecimiento se menciona que el proyecto está recién iniciando, por lo que la fecha de salida no va a pasar pronto.

Aquí la traducción: