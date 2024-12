Se confirma el regreso de Malcolm el de en Medio

Por años los fanáticos de las sitcoms de los años 2000 han pedido algo en común, el regreso de Malcolm el de en Medio, serie que ha sido un parte aguas de la comedia, con actores que a día de hoy son reconocidos mundialmente, y que varios de ellos les gustaría tener un regreso. Con todo esto en mente, parece que Disney ha escuchado a los fans, y es que el día de hoy salieron algunos videos que harán saltar a más de uno de la silla.

Mediante las redes sociales en donde vemos a Bryan Cranston, Jane Kaczmarek y Frankie Muniz, los actores originales hablar sobre un revival de la franquicia, el cual no será muy largo, pero que le dará a los fans un regreso digno de cuatro episodios para servicios de streaming. No se ha mencionado la aparición de otros integrantes de la familia Wilkerson, pero es probable que al menos Jamie y el bebé presentado en el espisodio final aparezcan, ya que pueden castear a sus versiones crecidas.

Aquí la revelación:

They’re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M

— Disney+ (@DisneyPlus) December 13, 2024