Malcolm el de enmedio es una de las series más amadas de principios del siglo XXI. Gracias a un grupo de personajes fuertes, historias universales y un elenco de primer nivel, muchos le tienen un gran cariño a los 151 episodios que se hicieron. Sin embargo, hay una persona que no ha visto un solo episodio, y se trata de Frankie Muniz, quien le dio vida al titular Malcom.

Por medio de una entrevista con People sobre su carrera como corredor de NASCAR, Muniz reveló que durante todos los años en los que participó en Malcolm el de enmedio, nunca vio un solo capítulo de la serie. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Cuando estaba en emisión, nunca lo vi. Tuvimos muchos recuerdos y momentos divertidos juntos. Bryan siempre ha sido un ser humano increíble”.

Esto no es una gran sorpresa. Muchos actores no quieren ver sus propios proyectos, ya sea por pena o por no querer revivir los mismos momentos una y otra vez. Sin embargo, considerando que su vida lo ha llevado a convertirse en un corredor de NASCAR de tiempo completo, quizás tenga el tiempo suficiente para disfrutar de esta serie en un futuro.

Considerando el amor que muchos le tienen a esta serie, no sería una gran sorpresa si algún reboot o reunión ya está en la mente de los productores de Hollywood. En temas relacionados, te decimos qué fue del actor de Dewey. De igual forma, esta serie podría regresar.

Nota del Autor:

Malcolm el de enmedio es una gran serie. Más que un reboot, me encantaría ver una reunión, justo como lo que vimos con Friends hace tiempo. Sería interesante ver a los actores recordar sus escenas y papeles, especialmente considerando que parte del elenco creció junto a las cámaras, y muchos se han alejado de ellas.

Vía: People