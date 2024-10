Así debutó Venom: The Last Dance en el cine

Venom: The Last Dance ha llegado a los cines, pero su recepción ha sido mixta. No solo las reseñas son principalmente negativas, sino que la cinta debutó en un terrible fin de semana para Estados Unidos, puesto que su recaudación de dinero durante su primer fin de semana estuvo por debajo de lo esperado en este mercado.

De acuerdo con Variety, Venom: The Last Dance debutó recaudando solo $51 millones de dólares en Estados Unidos, una cantidad por debajo de los $65 millones que Sony esperaba. Analistas han señalado que este fracaso se debe a un par de factores en particular. Para comenzar, la cinta se estrenó en un fin de semana en donde se llevó a cabo la World Series de béisbol, múltiples eventos de Halloween comenzaron y, sobre todo, Joker: Folie à Deux le dejó un mal sabor de boca a todos los fans de las películas de superhéroes.

Con un presupuesto de $120 millones de dólares, Venom: The Last Dance necesita recaudar $300 millones de dólares para comenzar a generar dinero. Sin embargo, aún hay esperanzas para la cinta. A nivel internacional, el trabajo de Sony ha tenido una mejor recepción. Tan solo en China se lograron recolectar $46 millones de dólares, y en total se hablan de $175 millones de dólares en todo el mundo.

Si bien el debut a nivel mundial no es malo, los números siguen por debajo de lo esperado por Sony. Aunque aún hay tiempo para que la gente vaya al cine, está claro que la película llegó en un mal momento para este tipo de cintas. En temas relacionados, te decimos si Spider-Man sale en Venom: The Last Dance. De igual forma, estas son las escenas postcréditos del largometraje.

Nota del Autor:

Quizás si Venom: The Last Dance hubiera llegado una semana antes o dos después, estuviéramos hablando de un éxito en taquilla, y no de una recepción tibia. Si bien la calidad de la cinta deja mucho qué desear, sigue siendo un trabajo entretenido que ha atrapado la atención de más de una persona de forma exitosa.

Vía: Variety