Así se ve la impresionante palomera de Gladiator 2

El mercado de las palomeras sigue creciendo de una forma impresionante. Desde el infame cubo de palomitas de Dunes Part 2, casi todas las películas más importantes del momento han tenido uno de estos objetos de colección. Ahora, a la contienda se suma Gladiator II, el cual nos presenta no solo un diseño interesante, sino que también hace uso de tecnología del momento.

Por medio de sus redes sociales, se ha confirmado que Gladiator 2 contará con una palomera en forma de coliseo romano, algo que ha llamado la atención de más de una persona. Sin embargo, esto no acaba aquí, puesto que este objeto de colección también hace uso de la tecnología de realidad aumentada para llevar la experiencia de las personas a un nuevo nivel.

Finish the popcorn, scan the code, and let the games begin. Experience your own augmented reality gladiator battle with the #GladiatorII Popcorn AR-ENA Bucket. Get yours at @Cinemark opening weekend and get tickets today. pic.twitter.com/qINBIfJhg2

— Gladiator Movie (@GladiatorMovie) October 22, 2024