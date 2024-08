Con la fuerte posibilidad de un reboot de Malcolm el de en medio, muchos se preguntan si los actores originales estarían dispuestos a retomar sus icónicos papeles. Aunque Bryan Crranston, quien le dio vida a Hal, y Frankie Muniz, responsable de Malcom, están interesados, a este reencuentro le faltaría Erik Per Sullivan, encargado de Dewey, del cual por fin sabemos por qué abandonó el mundo de la actuación.

Si bien Erik Per Sullivan destacó por su papel como Dewey en Malcolm el de en medio, una vez que la serie llegó a su fin, el actor desapareció, y por años muchos se preguntaron qué había sucedido con su vida. Bueno, durante una entrevista con Malcolm France, Jane Kaczmarek, la actriz que dio vida a Lois, ha confirmado que Sullivan optó por tener una vida normal, y actualmente está por terminar la universidad. Esto fue lo que comentó:

“Él está bien. Interpretó a Dewey en Malcolm in the Middle por 7 años. Empezó cuando tenía 7, terminó a los 14, realmente no le interesaba actuar. Está estudiando en una gran universidad de Estados Unidos que nos ha pedido que no revelemos. Ama a Charles Dickens, se está graduando en literatura victoriana. Lo admiro mucho porque todo el mundo piensa que trabajar en la industria del entretenimiento es lo mejor, pero no es para todo el mundo”.

Esto no es algo nuevo, puesto que muchos actores también optan por abandonar Hollywood después de un gran rol, especialmente cuando hablamos de personas que comenzaron en esta industria desde niños. Ahora, la cuestión es: ¿Erik Per Sullivan aparecerá en el reboot de Malcom el de en medio?

Bueno, por el momento no hay una respuesta clara. Considerando que el actor desea tener una vida normal, es probable que no lo veamos en la serie, pero considerando que el elenco original aún tiene contacto, es probable que al menos lo veamos en forma de cameo. Claro, siempre y cuando este proyecto logre tener forma. En temas relacionados, este es el origen de la icónica secuencia inicial de la serie.

Nota del Autor:

Esto es natural. Hollywood no es para todos, y algunas personas simplemente desean tener una vida normal. De esta forma, está bien si Erik Per Sullivan decide no regresar para el reboot. Lo único que podemos hacer es respetar los deseos del joven.

Vía: NME