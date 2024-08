Con más de $1.5 mil millones de dólares recaudados en taquilla, Inside Out 2 es un éxito rotundo. Sin embargo, aún hay personas que no han tenido la oportunidad de ver esta cinta debido a un simple hecho: están esperando su estreno digital. Si bien aún no sabemos exactamente cuándo estará disponible en Disney+, por fin se ha revelado la fecha de lanzamiento para Inside Out 2 en plataformas digitales.

Hoy en día, una película se pone a la venta en plataformas digitales como Amazon Prime Video y Apple TV un mes o mes y medio después de su estreno en cines. Esto es algo normal, y parece que Inside Out 2 no tiene pensado romper con lo establecido. De esta forma, se ha revelado que la secuela de Pixar se podrá comprar de forma digital a partir del próximo 3 de septiembre de 2024.

De esta forma, todos los interesados podrán disfrutar de Inside Out 2 en la comodidad de sus casas. Ahora, es importante mencionar que la única forma de disfrutar de la cinta en forma digital, será pagando por ella, ya sea que desees rentarla o comprarla. Solo nos queda esperar a que la secuela llegue a Disney+, algo que podría tardar considerando el rotundo éxito que está gozando la cinta a lo largo de todo el mundo.

Recuerda, Inside Out 2 estará a la venta en plataformas digitales a partir del próximo 3 de septiembre. En temas relacionados, la secuela ya es una de las 10 películas más exitosas en la historia. De igual forma, te decimos más sobre la llegada de esta cinta a Disney+.

Nota del Autor:

Inside Out 2 es un éxito extraordinario. Con su lanzamiento en plataformas digitales, es muy probable que la cinta también goce de un éxito a gran nivel. De esta forma, queda claro que el futuro de Pixar está en las secuelas, algo que tal vez a muchos no les guste.

Vía: GameReactor