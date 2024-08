Nintendo se recupera después del Lunes Negro

El pasado lunes 5 de agosto, el Nikkei 225, el principal índice bursátil del mercado japonés, sufrió su caída más grande en más de 30 años. Este fue un momento brutal para el comercio internacional, y esto afectó a diversas industrias, entre ellas, a la de los videojuegos. Afortunadamente, compañías como Nintendo y Sony han regresado a la normalidad.

Debido a que la bola de Japón fue el catalizador para lo que muchos denominaron un Lunes Negro, múltiples compañías de este país, como Nintendo, SEGA, Sony, Capcom, Konami, y más, sufrieron de una caída sustancial en el valor de sus acciones. Afortunadamente, solo tuvieron que pasar 24 horas para que la situación regresara a la normalidad.

En el caso de Nintendo, por ejemplo, sus acciones bajaron en un 15% el lunes, pero para finales del martes su valor había aumentado en un 12%. Sony, por su parte, pasó de una caída del 6%, a un aumento del 8%. Estos fueron los aumentos registrados en las últimas horas:

It's Monday 1:30pm in Tokyo now, investors in the stock market continue to panic and are causing a bloodbath:

Nintendo -15%

Sega -13%

Capcom -16%

Nexon -13%

Cave -23%

Konami -8%

Sony -6%

Marvelous -10%

Cyberagent -10%

Koei Tecmo -6%

Square Enix -5%

1.5h of trading to go. 🤯🤯🤯

— Dr. Serkan Toto 🔜 Gamescom (@serkantoto) August 5, 2024