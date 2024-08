El PS5 supera las 60 millones de unidades vendidas

Queda claro que el PlayStation 5 se ha convertido en la consola más popular de los últimos años. Ahora, Sony ha compartido sus resultados financieros correspondientes al trimestre fiscal más reciente, en donde se ha dado a conocer que esta pieza de hardware ha superado las 60 millones de unidades vendidas.

De acuerdo con el reporte oficial, el PlayStation 5 vendió más de 2.4 millones de unidades entre abril y junio de 2024. Esto quiere decir que se han vendido más de 61 millones de PS5 desde su lanzamiento. Sin embargo, este número representa una disminución en comparación de las 3.3 millones de unidades que se registraron durante el mismo periodo en el 2023.

Junto a esto, Sony registró un aumento general del 12% en los ingresos por juegos año tras año, lo que se traduce en un aumento del 33 por ciento en las ganancias. Este aumento se puede atribuir tanto a un aumento del 18% en los ingresos por software en comparación con lo registrado en el 2023, así como a un incremento del 25% en los ingresos por servicios de red, predominantemente PS Plus.

En este caso, se ha señalado que el número de usuarios de PlayStation Plus ha llegado a los 116 millones, lo cual representa un aumento de los 108 millones registrados durante el mismo periodo el año pasado, pero es una caída en comparación con los 118 millones del trimestre pasado.

Por su parte, las ventas de software han disminuido en un 5% en comparación con lo registrado durante el primer trimestre del año pasado. Recordemos que durante la primera mitad de 2024 no vimos el lanzamiento de un juego first party de Sony nuevo. Aunque títulos como Stellar Blade y Rise of the Ronin fueron buenas exclusivas, no se convirtieron en la razón por la cual comprar un PlayStation 5.

Con títulos como Astro Bot planeados para los próximos meses, quizás las ventas mejoren un poco, pero queda claro que el 2024 será un año lento para PlayStation. En temas relacionados, estos son los juegos de PlayStation Plus para agosto. De igual forma, Sony reduce el precio del PlayStation VR2.

Nota del Autor:

Es un año complicado para Sony, sin alguna exclusiva que conquiste a los consumidores, queda claro que el 2024 no será el año de la compañía. A lo mucho, las ventas pueden ofrecer un pequeño incremento en la segunda mitad, pero no algo en comparación con lo visto en años pasados.

Vía: Eurogamer