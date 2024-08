Juegos de One Piece con descuento en PC

One Piece no solo es uno de los animes y mangas más populares de todos los tiempos, sino que también goza de una buena presencia en la industria de los videojuegos. En los últimos años, hemos visto múltiples experiencias protagonizadas por Luffy y compañía, y gracias a un periodo de descuentos, estos títulos pueden ser tuyos.

Así es, los juegos de One Piece han bajado de precio de forma momentánea en Steam. De esta forma, si siempre has deseado jugar títulos como One Piece: World Seeker sin dañar tu cartera, este es el momento perfecto para hacerlo. Estos son los juegos con descuento en PC:

Estos son descuentos imperdibles que te permiten disfrutar de las aventuras interactivas de Luffy y su tripulación con hasta un 90% de descuento. Aunque por el momento se desconoce exactamente hasta cuándo estarán disponibles estas rebajas, será mejor que aproveches cada una de estas. En temas relacionados, aquí te decimos qué tal está One Piece Odyssey en Switch. De igual forma, anime revela gran secreto del manga.

Nota del Autor:

Si bien no soy un gran fan de los juegos de anime, One Piece es una de las pocas propiedades que no le tiene miedo a experimentar con los géneros, y no tienen muchos arena fighters, lo cual es positivo.

Vía: Steam