¿Vale la pena One Piece Odyssey en Nintendo Switch?

Hace poco más de un año atrás muchos disfrutamos One Piece Odyssey, juego que hizo a la franquicia de piratas tomarse un descanso en la parte del género de peleas y musou, ya que los lanzamientos de anime no suelen salirse de estos por miedo a fracasar. Sin embargo, con esta entrega en concreto se apostó por un RPG de turnos que no salió tan mal; claro, no llegó a la perfección, pero al menos cumplió con el cometido que se tenía en mente y al final nos proyecto una sonrisa a quienes somos fans de la saga.

Sin embargo, una plataforma que se ha quedado relegada como siempre fue Nintendo Switch, que a pesar de tener decenas de títulos de esta franquicia en esta ocasión se optó por no agregar el videojuego nuevo, esto fue algo que en su momento no gustó a muchos. Pienso que Bandai Namco se dio cuenta de esto y nos sorprendió con un anuncio a a inicios de este 2024, confirmando que el refrán de “más vale tarde que nunca” aplica para toda situación, y los usuarios de la híbrida tendrían la oportunidad de disfrutarlo.

De hecho, desde hace unos días nos han hecho llegar una copia de One Piece Odyssey Deluxe Edition para dicho dispositivo, y como en su momento pude reseñar el primer lanzamiento en su versión de PS5 me ha tocado revisarlo una vez más para darles a conocer a ustedes si vale la pena adquirirlo. Y es ta vez no tocaremos mucho a profundidad la jugabilidad, pues para esto ya tenemos la reseña anterior, por lo que ahora me concentraré en explicar más la parte técnica, algo que siempre está a debate al hablar de Switch.

Primero que nada y hablando de forma general, este juego es un JRPG muy clásico al estilo de Dragon Quest, Final Fantasy, Golden Sun, entre otros del género, en el que manejaremos a la tripulación Sombrero de Paja teniendo los combates por turnos pero con las habilidades conocidas del anime. El desplazamiento será en una nueva locación conocida como Waford, isla que si bien no es canon dentro de la historia principal, al menos fue creada como OVA por el mismo creador del manga, el creativo Eichiro Oda.

Pasando a lo que importa con One Piece Odyssey Deluxe Edition, el rendimiento me ha sorprendido pero para bien, ya que en consolas como Xbox Series S en su momento se limitaba a 30 cuadros por segundo muy estables, y por eso mismo me daba miedo la parte de Switch, teniendo justo el mismo framerate, pero para nuestra alegría al igual que con la consola de Microsoft, no se caen. Esto es empezar con el pie derecho, pues los jugadores no se van a encontrar con inconsistencias o bajones abruptos.

La parte gráfica es otro asunto, pues ahí se puede notar un bajón ligero en comparación a otras versiones, pues en la mayoría corre mínimo a los acostumbrados 1080p, y eso se debe a que también apareció en consolas de anterior generación como Xbox One y PS4. Aunque tampoco les voy a comentar que es un desastre; en modo dock obviamente no llega a la resolución antes mencionada pero se alcanzan a distinguir bien los elementos, sobre todo los textos, los cuales son muy importantes en los JRPG.

Por otro lado, en portátil no logra cubrir los habituales 720p, va a algo menor, pero creo que es suficiente como para que cumpla con el cometido en cuestión, ya que hay juegos como por ejemplo Xenoblade Chronicles 3 que no logran verse de la manera más correcta pero al menos corren decente. Ese es el caso de One Piece Odyssey Deluxe Edition, no destaca en comparación a otras plataformas que lo tienen disponible como Steam Deck, pero al menos va de la manera más estable como para que sea disfrutable para el fan.

Obviamente el factor de portátil es algo que nunca falla, por lo que quienes se compren la edición de Switch tendrán una aventura de duración considerable en la híbrida, y al final si uno no es tan quisquilloso con la parte de los detalles, es muy probable que el jugador se la pase bien. Además, está el factor en el que los actores de voz en Japonés están presentes, lo cual siempre es un plus en cualquier título de este título, los cuales le cumplen a quienes no se pierden de un solo capítulo emitido en streaming o la TV.

No olvidemos, que como se trata de la edición deluxe, por lo que hay algunos cosméticos que los usuarios van a recibir en cierto punto de la aventura que va un poco más adelante del prólogo, por lo que la paciencia será algo importante.

Bandai Namco sigue apostando por traer algunos ports a Switch, por lo que no me queda duda de que en la siguiente consola van a seguir dando su apoyo, sobre todo al ver la respuesta por parte de la gente que adquiere sus diferentes juegos, ya sean las adaptaciones de anime, lanzamientos de pelea con Tekken o los juegos de acción y RPG que desarrolla FromSoftware. Con esto en mente, empiezo a sospechar que Dragon Ball Sparking! Zero también saldrá en Nintendo, ya que en su momento tuvieron todos los Budokai clásicos.

Al final, a pesar de que no destaca demasiado en la parte visual y sus fotogramas no son los más rápidos, recomiendo totalmente One Piece Odyssey Deluxe Edition en Nintendo Switch, después de todo es un JRPG con historia original que nos lleva a los recuerdos más entrañables del anime pero con alteraciones para que ciertos detalles se vuelvan impredecibles. A eso se agrega una duración considerable, ya que es importante subir de nivel para no caer a los pocos golpes con los enemigos más feroces.

Se agradece que este tipo de ports sigan existiendo, aunque para este momento pienso que ya deben concentrarse en lo que sigue, pero el problema es que Nintendo no ha dicho nada de nada, y eso da el temor de que tal vez no tengamos hardware nuevo hasta el 2026. Habrá que esperar un poco más, pues como muchos ya sabrán, en octubre siempre hay direct para despedir el año, y ese puede ser el momento perfecto para sorprender a los fans y la prensa por igual.

Recuerda que One Piece Odyssey Deluxe Edition ya está disponible en Switch y sus plataformas anteriores.