La portátil de Xbox no sería una consola híbrida

Aunque por el momento no hay información oficial, múltiples reportes han señalado que Microsoft actualmente está trabajando en una consola portátil de Xbox. De esta forma, recientemente surgió nueva información sobre este hardware, señalado que esta pieza tecnológica no será algo híbrido, sino un complemento para la siguiente generación de esta compañía.

Recientemente, Jez Corden, periodista de Windows Central, señaló que la portátil de Xbox no será una consola híbrida, como el Switch y algo que muchos habían especulado, sino una plataforma completamente digital, la cual tendrá algún tipo de conectividad directa con la siguiente generación de Xbox, algo que ya habíamos escuchado, pero ahora cobra un mayor peso esta información.

[Rumor]:

According to @JezCorden the Xbox Handheld will be a separate device, an add-on to the Series X successor and not a hybrid device.

Next-Gen Xbox:

-Traditional home console

-Handheld add-on pic.twitter.com/i6sbxY5Ot6

— Kloot (@ZakkenKloot) August 6, 2024